Jugendlicher versprüht Pfefferspray in Schnellrestaurant: Fünf Personen ins Krankenhaus

DILLINGEN. Am Abend des gestrigen Dienstags, 9.5.2023, kam es gegen 23.00 Uhr zu einem Vorfall in einem Schnellrestaurant in der Merziger Straße in Dillingen. Dort hielten sich zu diesem Zeitpunkt ca. 20 Personen, darunter eine vierköpfige Personengruppe, auf.

Eine Person aus dieser Gruppe versprühte aus unbekannten Gründen Pfefferspray. Die Gruppe entfernte sich zunächst aus dem Restaurant. Kurze Zeit später klagten die anderen Besucher über Übelkeit, Husten und Hals- sowie Atemwegsbeschwerden.

Insgesamt wurden ca. 15 Personen verletzt. Fünf Personen mussten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die übrigen Verletzten wurden vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und konnten anschließend nach Hause.

Im Rahmen der Fahndung konnten zwei der vier Personen aus der Gruppe des Täters, darunter auch der Täter selbst, angetroffen werden. Es handelt sich um einen Jugendlichen aus Dillingen, der nach Abschluss der Ermittlungen in die Obhut seiner Eltern überstellt wurde. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das Tatmittel – eine Dose Pfefferspray – konnte durch die Polizeibeamten ebenfalls sichergestellt werden. (Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis)