Thalfang: Drei schwarz-braune Schafe irren umher – Polizei sucht Besitzer

THALFANG. Drei schwarz-braune Schafe irren seit einigen Tagen im Landkreis Bernkastel-Wittlich umher und haben wiederholt den Straßenverkehr behindert. Die Polizei Morbach sucht nun den Besitzer der Tiere, damit diese wieder einfangen werden können.

Die Schafe seien im Bereich Thalfang-Bäsch und Hilscheid entlaufen, hieß es in einer Polizeimitteilung vom Dienstag. Sie wurden auf der B327 zwischen der Kreuzung Thalfang-Bäsch und dem Parkplatz Hilscheid sowie auf der L164 zwischen der Bäscher Kreuzung und der Abfahrt Deuselbach gesehen.

Es gebe bisher keine Meldungen von Schafhaltern über entlaufene Tiere. Zudem sei nicht bekannt, ob die drei Schafe Ohrmarken tragen, weil sie immer nur aus der Ferne beobachtet wurden «und anscheinend sehr scheu sind», so die Polizei. Hinweise sind an die Polizei in Morbach erbeten (Telefon: 06533/93740). (Quellen: dpa,

Polizei)