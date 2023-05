Eifelkreis: 18-Jähriger kommt auf B257 von Fahrbahn ab – Krankenhaus!

ORSFELD. Am heutigen Montagmorgen wurde die Polizeiinspektion Bitburg gegen 7.40 Uhr darüber informiert, dass sich auf der B257, in Höhe der Ortslage Orsfeld, ein Verkehrsunfall ereignet habe. Nach Eingang der Meldung konnte von einer verletzten Person ausgegangen werden.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 18-Jähriger Fahrzeugführer in einer Linkskurve, vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen PKW verloren hatte. Der PKW kam von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der Fahrer wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Er wurde vermutlich leicht bis mittelschwer verletzt.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme kam es lediglich zu leichten Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz befanden sich ein Rettungswagen, der Rettungshubschrauber Christoph 10, die Straßenmeisterei Kyllburg sowie eine Streifenwagenbesatzung der PI Bitburg. (Quelle: Polizeiinspektion Bitburg)