++ Region: Wolken, Regen und einzelne Gewitter zum Wochenstart ++

OFFENBACH. Dichte Wolken und viel Regen bestimmen das Wetter zum Start in die neue Woche in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Der Montag beginnt stark bewölkt und zum Teil nebelig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Tagsüber sind demnach einzelne Gewitter mit Starkregen möglich, bei Temperaturen zwischen 19 und 23 Grad. Dazu wehe ein meist schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

Die Nacht zum Dienstag bleibe ähnlich regnerisch und bewölkt. Die Temperaturen kühlen ab auf 12 bis 10 Grad, in der Eifel bis 8 Grad. Für den Dienstag erwarten die Wetterexperten erneut dichte Wolken und schauerartigen Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 21 Grad. Die Aussichten für den Mittwoch seien ähnlich, so die Meteorologen. (Quelle: dpa)