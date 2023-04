Girls Day bei der Polizei Trier: 34 Mädchen gewinnen Einblick in den Beruf der Polizistin

TRIER. Am Donnerstag, 27.04.2023, beteiligten sich die Polizeiinspektion Trier und Kriminalinspektion Trier gemeinsam am bundesweiten Girls Day, der in diesem Jahr unter dem Motto: “Mit Einsatz. Im Einsatz. Für Rheinland-Pfalz. Dein Einsatz zählt. Komm ins Team.” stattfand.

34 Mädchen konnten sich in einem umfangreichen Programm einen Einblick in den Beruf der Polizistin verschaffen. Gekonnt führten die nebenamtlichen Einstellungsberaterinnen Polizeioberkommissarin Sina Becker und Polizeikommissarin Stefanie Pickenhahn gemeinsam mit Kriminalkommissarin Nadine Klink durch den Tag.

Nach der Begrüßung durch die stellvertretende Leiterin der Polizeiinspektion Trier, Frau EPHK’in Sigrid Herz, folgte eine Vorstellung der persönlichen Ausstattung und der Ausrüstung eines Funkstreifenwagens. Hierbei wurden die verschiedenen Einsatzmittel an Beispielen aus dem täglichen Dienst veranschaulicht.

Bei einem Rundgang durch die Polizeiinspektion konnten die 13- 18-jährigen Schülerinnen natürlich auch einen Blick in den Zellen- und Wachbereich werfen. Frau Klink veranschaulichte anhand eines fiktiven Sachverhalts die Arbeit einer Kriminalbeamtin und ließ die Teilnehmerinnen audiovisuelle Vernehmungen erproben. Die Spurensuche und Spurendokumentation rundeten die spannende Fallbearbeitung ab.

Als weiteres Highlight stand die Vorführung der Diensthundestaffel auf dem Programm. Der Leiter der Diensthundestaffel, Herr EPHK Christian Becker (Erster Polizeihauptkommissar), gab Einblicke in die Ausbildung und die Einsatzgebiete der vierbeinigen Kollegen. POK Sebastian Krämer und PHK Johannes Kiefer veranschaulichten die Arbeit ihrer Diensthunde anhand von Rauschgift- und Sprengstoffsuchen.

Die eindrucksvolle Täterfestnahme durch den Diensthund verfehlte bei den Mädchen nicht ihre Wirkung. Frau Polizeipräsidentin Anja Rakowski ließ es sich im Rahmen der Verabschiedung nicht nehmen, die Teilnehmerinnen für die Berufswahl der Polizistin zu ermutigen. Alle Veranstaltungsteilnehmerinnen waren sich einig, dass es ein spannender und interessanter Tag bei der Polizeiinspektion Trier und Kriminalinspektion Trier war, der auf jeden Fall im kommenden Jahr wiederholt wird.

Wer ebenfalls an dem Beruf Polizist/-in interessiert ist, kann sich laut Polizei unter www.polizei.rlp.de/karrierestart informieren oder sich auch gerne unmittelbar mit dem Einstellungsberater unter der 0651/ 9779-1234 in Verbindung setzen.