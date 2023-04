415 Jahre engagierte Rotkreuz-Arbeit: DRK Bitburg-Prüm ehrt Jubilare

BITBURG/PRÜM. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Eifelkreis Bitburg-Prüm konnte dieser Tage langjährige verdiente Mitarbeiter/innen für insgesamt 415 Jahre engagierter hauptamtlicher Tätigkeit im DRK-Kreisverband Bitburg-Prüm e.V. ehren. Die Veranstaltung fand im Prümer Brauhaus statt.

Die DRK-Präsidentin Monika Fink und der Kreisgeschäftsführer Rainer Hoffmann führten die Ehrungen für 10, 15, 20, 25 und 30-jährige aktive hauptamtliche Tätigkeit im Deutschen Roten Kreuz durch.

„Sie sind das wichtigste Kapital unseres Kreisverbandes“, so der Kreisgeschäftsführer Rainer Hoffmann in seinen einführenden Worten bei der Laudatio. Trotz hoher Belastungen und Herausforderungen in allen Bereichen, stehen wir jeden Tag für die Bürgerinnen und Bürger unseres Eifelkreises bereit, so der Geschäftsführer weiter.

Mitarbeiter-Jubiläen von 10 bis 30 Jahren zeigen darüber hinaus, die Bindung zum Deutschen Roten Kreuz in der Region des Eifelkreises Bitburg-Prüm.

„Wir sind stolz darauf für das Jahr 2022 insgesamt 26 hauptamtliche Rotkreuzler aus den verschiedensten Bereichen zu ehren, so die Präsidentin Monika Fink und Kreisgeschäftsführer Rainer Hoffmann, unisono in ihren Ausführungen.

DRK-Präsidentin Monika Fink, Kreisgeschäftsführer Rainer Hoffmann und die Betriebsratsvorsitzende Claudia Stuckert händigten an jeden Teilnehmer eine Ehrenurkunde aus.

Die Dienstjubilare 2022 im Überblick:

10 Jahre: Lars Allar (Rettungswache Winterspelt), Maria Berg (Sozialstation Bitburg), Tanja Freitag (Rettungswache Neuerburg), Annette Gerten (Sozialstation Bitburg), Klaudia Krasicka (Sozialstation Prüm), Lieselotte Kreuz (Sozialstation Bitburg), Sonja Kuhnen, Karsten Kurze und Matthias Neumann (alle Rettungswache Speicher), Otto Neyses (Tagespflege Bitburg), Nicole Schausten (Sozialstation Bitburg), René Steilen (Rettungswache Speicher), Sabrina Steinbach (Rettungswache Bitburg), Jan-Henning Syrbe (Rettungswache Arzfeld)

15 Jahre: Maria Olech-Candels (Sozialstation Prüm), Johanna Lazar (Sozialstation Bitburg)

20 Jahre: Elena Euler (Sozialstation Bitburg), Frank Jegen (Rettungswache Speicher), Denise Schmidt-Thielen (Rettungswache Bitburg), Bianca Thomas (Sozialstation Prüm)

25 Jahre: Marko Antes (Rettungswache Prüm), Nina Houscht (Rettungswache Prüm), Daniel Kiemen (Rettungswache Neuerburg), Monika Lenartz (Tagespflege Bitburg), Ralf Rowolt (Rettungswache Prüm) und für

30 Jahre: Oswald Benzel (Rettungswache Prüm).