Luxemburg: Morddrohungen und Gewalt gegen Ex-Partnerin – Polizei schnappt Gewalttäter

MERSCH. Am gestrigen Montagmorgen hatte eine Frau die Unterstützung der Police Grand-Ducale angefragt, da ihr am Vorabend körperliche Gewalt seitens des Ex-Partners zugefügt worden war und dieser Morddrohungen ihr gegenüber ausgesprochen hatte. Die Betroffene, welche sichtbare Verletzungen aufwies, konnte sich aus den Griffen des Angreifers befreien und aus dessen Wohnung im Landesnorden flüchten.

Selbst während des Aufenthalts auf der Dienststelle erhielt die Geschädigte Morddrohungen über Textnachrichten. Der tatverdächtige Mann konnte infolge einer eingeleiteten nationalen Fahndung am Nachmittag in Mersch gestellt werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann festgenommen und erhielt einen Vorführtermin am heutigen Morgen bei der Untersuchungsrichterin. Diese erließ einen Haftbefehl gegen den Mann, welcher anschließend zur Untersuchungshaft an die Strafvollzugsanstalt in Sanem übermittelt wurde. (Quelle: Police Grand-Ducale)