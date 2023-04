Gewalt bei Frühlingsfest: Gruppe greift 18-Jährigen an – Flaschen und Biergläser geworfen

ST. INGBERT. Am gestrigen Samstagabend, den 22.4.2023, ereignete sich gegen 23.15 Uhr auf dem St. Ingberter Markplatz auf dem dortigen Frühlingsfest eine gefährliche Körperverletzung. Hierbei beleidigte eine Gruppe von jungen Männern aus bislang unbekannten Gründen zunächst den 18-jährigen Geschädigten. Dies entwickelte sich sodann zu einer handfesten Auseinandersetzung, wobei aus der Gruppe heraus auch Glasflaschen und Biergläser nach dem Geschädigten geworfen wurden.

Dabei wurde der 18-jährige von einem Bierglas am Kopf derart verletzt, dass seine Platzwunde in einem umliegenden Krankenhaus behandelt werden musste. Nach der Tat flüchtete die Tätergruppe unerkannt in unbekannte Richtung.

Sollten Anwohner oder Passanten Wahrnehmungen in Hinsicht auf die hier vorliegende Tat gemacht haben oder die Täter beschreiben können, so wird um Informationsmitteilung bei der Polizei St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Ingbert)