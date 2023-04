Bernkastel-Kues: 87-Jähriger fährt 81-jährige Fußgängerin an – schwerverletzt!

BERNKASTEL-KUES. Am heutigen Montag, 17.4.2023, wurde gegen 9.45 Uhr in Bernkastel-Kues in der dortigen Cusanusstraße eine 81-jährige Fußgängerin von einem PKW erfasst und schwer verletzt. Die Fußgängerin überquerte auf Höhe der dortigen Apotheke an einer sogenannten “Querungshilfe” die Fahrbahn und wurde von einem 87-jährigen Autofahrer mit dessen PKW auf der Fahrbahn erfasst und zu Boden geschleudert.

Hierbei erlitt sie schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde in das Krankenhaus Wittlich eingeliefert. Im Einsatz befand sich das DRK mit Rettungswagen und Notarzt und die Polizei Bernkastel-Kues. (Quelle: Polizeiinspektion Bernkastel-Kues)