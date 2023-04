Trier: Bundespolizei nimmt drei mit Haftbefehl gesuchte Männer fest

TRIER. Bei Personenkontrollen im Stadtgebiet von Trier nahm die Bundespolizei am Freitag und Sonntag drei Personen fest.

Am Sonntagmorgen wurde ei 43-jähriger Albaner festgenommen. Der in Frankreich wohnhafte Mann wurde wegen eines Verkehrsverstoßes zu einer Haftstrafe von 28 Tagen, abwendbar durch die Zahlung von 1.540 Euro, verurteilt. Die geforderte Geldstrafe konnte nicht bezahlt werden, so dass er zur Verbüßung der Haftstrafe in die JVA Trier eingeliefert wurde.

Abends nahmen die Beamten einen 30-jährigen Deutschen fest, ebenfalls wegen eines Verkehrsverstoßes. Nach Zahlung der gegen ihn verhängten Geldstrafe von 1.000 Euro blieb er auf freiem Fuß.

Bereits am Freitagmittag erfolgte die Festnahme eines 22-jährigen Serben. Er wurde mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Deggendorf wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht. Die verhängte 20-tägige Haftstrafe sitzt er nun in der JVA Trier ab. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Trier)