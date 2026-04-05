Unfallserie in Wittlich: Polizei ermittelt nach mehreren Fahrerfluchten am Samstag

WITTLICH – Der 4. April 2026 entwickelte sich für die Polizeiinspektion Wittlich zu einem einsatzreichen Tag im Bereich der Verkehrsunfallfluchten.

An drei verschiedenen Standorten im Stadtgebiet kam es zu Kollisionen, bei denen sich die Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernten. Durch die akribische Spurensicherung der Beamten und die Unterstützung aufmerksamer Bürger konnten jedoch bereits in zwei Fällen konkrete Hinweise auf die Verantwortlichen gewonnen werden.

Ermittlungsschwerpunkte: Globus-Parkplatz und Kurfürstenplatz

Besonders am Nachmittag häuften sich die Vorfälle. Während auf dem Globus-Parkplatz ein Mitsubishi erheblich beschädigt wurde, kam es am Kurfürstenplatz zu einer ähnlichen Kollision mit einem geparkten Pkw. In beiden Fällen verließen die Verursacher die Unfallstelle, ohne den Vorfall zu melden. Die Polizei Wittlich betont die Wichtigkeit von Zeugenaussagen, die bereits zu Tatverdächtigen aus Wittlich-Land und dem Stadtgebiet führten.