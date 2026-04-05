Luxemburg – 05.04.2026. Wer am heutigen Ostersonntag in Luxemburg tanken will, muss vor allem beim Diesel tief in die Tasche greifen. Die staatlich festgelegten Maximalpreise zeigen: Besonders Diesel erreicht ein neues, deutlich erhöhtes Niveau. Auch Super 95 (E10) und Super 98 bleiben auf stabilem Preisniveau.

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Aktuelle Spritpreise in Luxemburg am Sonntag (05.04.2026)

Diesel: 2,186 € pro Liter

2,186 € pro Liter Super 95 (E10): 1,758 € pro Liter

1,758 € pro Liter Super 98 (Super Plus): 1,858 € pro Liter

(Stand: 05.04.2026, 15:00 Uhr – staatliche Maximalpreise, gültig an allen Tankstellen in Luxemburg)

Diesel deutlich über 2-Euro-Marke – starke Belastung für Autofahrer

Der Dieselpreis liegt mit 2,186 Euro pro Liter weiterhin deutlich über der psychologisch wichtigen 2-Euro-Grenze. Für viele Pendler aus der Grenzregion rund um Trier, Bitburg und das Saarland bedeutet das spürbare Mehrkosten im Alltag.

Gerade an einem reisestarken Wochenende wie Ostern fällt die Preisentwicklung besonders ins Gewicht.

Super-Benzin stabil – aber weiterhin auf hohem Niveau

Während Diesel kräftig zugelegt hat, bleiben die Preise für Benzin vergleichsweise stabil:

Super 95 (E10): unverändert bei 1,758 €

unverändert bei 1,758 € Super 98: weiterhin bei 1,858 €

Trotz Stabilität bewegen sich auch diese Preise auf einem insgesamt hohen Niveau.

Luxemburg bleibt günstiger als Deutschland – Sparpotenzial bleibt hoch

Trotz steigender Preise lohnt sich das Tanken in Luxemburg weiterhin für viele Grenzpendler.

👉 Je nach Region in Deutschland sparen Autofahrer aktuell:

bis zu 20 Cent pro Liter bei Super-Benzin

teils deutlich mehr bei Diesel

💡 Besonders für Pendler aus der Region Trier bleibt Luxemburg damit eine attraktive Tank-Alternative.

Ostern 2026: Hohe Nachfrage trifft auf hohe Preise

Das Osterwochenende sorgt traditionell für erhöhtes Verkehrsaufkommen – und damit auch für eine steigende Nachfrage an Tankstellen.

Die Kombination aus:

hoher Mobilität

stabil hohen Energiepreisen

geopolitischen Faktoren

führt aktuell zu diesem erhöhten Preisniveau.

Fazit: Diesel teuer wie selten – Luxemburg bleibt dennoch attraktiv

Am Ostersonntag, 5. April 2026, zeigt sich ein klares Bild:

Diesel bleibt extrem teuer und deutlich über 2 Euro

Benzinpreise stabil, aber hoch

Luxemburg weiterhin günstiger als Deutschland

👉 Wer sparen will, sollte die aktuellen Preise täglich vergleichen – etwa über spritpreise.lu.