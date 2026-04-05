Wetter zum Wochenbeginn – Es wird sonnig in Rheinland-Pfalz und dem Saarland!

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland scheint in den nächsten Tagen die Sonne. Am Mittwoch steigen die Temperaturen dann auf Höchstwerte von 24 Grad. Die Aussichten.

Zu Beginn der neuen Woche dürfen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf Sonnenschein freuen. Am Ostermontag sei es heiter bis sonnig, gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) bekannt. Regen gebe es nicht. Die Temperaturen lägen bei Höchstwerten zwischen 14 und 18 Grad. Dazu wehe ein nur schwacher Wind.

Am Dienstag werde es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland sonnig; es bleibe trocken. Unterdessen klettern die Temperaturen nach Angaben des DWD auf maximal 17 bis 22 Grad. Der Wind sei dann schwach bis mäßig.

Temperaturen am Mittwoch bis zu 24 Grad

Auch am Mittwoch soll in beiden Bundesländern bei schwachem Wind die Sonne scheinen. Das Thermometer könnte dann laut DWD Höchstwerte zwischen 21 und 24 Grad zeigen.