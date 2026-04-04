Mehrere Kassen geleert: Einbrüche und Promille-Fahrt in Luxemburg

LUXEMBURG. Am heutigen Karsamstag meldet die Police Grand-Ducale eine Trunkenheitsfahrt sowie mehrere Einbrüche in Luxemburg.

In der Nacht zum 4.4.2026 wurde der Polizei gegen 2.30 Uhr in einem Waldstück nahe der N11 in Wolper eine Personengruppe gemeldet, die angeblich ein sehr großes Lagerfeuer entzündet hätten. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und konnte die Personengruppe antreffen, jedoch kein Lagerfeuer in der gemeldeten Größe vorfinden. Der Anrufer konnte ebenfalls unweit entfernt in seinem Fahrzeug angetroffen werden. Dieser wies deutliche Zeichen von Alkoholkonsum auf. Ein Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei zudem mehrere Einbrüche gemeldet.

So zum Beispiel Am Abend des 3.4., gegen 18.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Rue du Cimetière in Roodt-sur-Syre, bei dem sich ersten Informationen nach bis dato drei unbekannte Täter Zugang zum Inneren verschafften, jedoch vom Besitzer überrascht wurden, und daraufhin die Flucht ergriffen. Eine großräumige Fahndung verlief negativ.

In der Nacht zum 4.4. wurde ein Einbruch in ein Geschäft in der Allée du Carmel in Luxemburg-Cents gemeldet. Ersten Informationen zufolge verschafften sich bis dato unbekannte Täter Zugang ins Innere und leerten dabei mehrere Kassen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ.

In beiden Fällen laufen die Ermittlungen. (Quelle: Police Grand-Ducale)