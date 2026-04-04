Luxemburg: Tödlicher Verkehrsunfall in Mamer – Pkw prallt auf der CR102 gegen Baum

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Symbolfoto: Police Grand Ducale/Archiv

MAMER/CR102 – Am späten Samstagnachmittag ereignete sich in Mamer ein folgenschwerer Zwischenfall.

Gegen 16:30 Uhr ging bei der Polizei die Meldung über einen verunfallten Wagen ein. Ein Fahrzeug war auf der Strecke CR102 von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gegen einen Baum geprallt. Die Wucht des Zusammenstoßes war so massiv, dass der Fahrer trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen noch vor Ort seinen Verletzungen erlag.

Kriminalpolizei sichert Spuren an der Unfallstelle

Die Staatsanwaltschaft hat unmittelbar nach dem Vorfall reagiert. Der Mess- und Erkennungsdienst der Kriminalpolizei wurde mit der detaillierten Untersuchung des Unfallhergangs beauftragt. Die Beamten untersuchten die Fahrbahn und das Wrack auf technische Mängel oder externe Einflüsse. Während der Spurensicherung blieb die Strecke für den restlichen Verkehr komplett gesperrt.

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