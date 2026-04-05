Ein Toter und zwei Verletzte bei Verfolgungsjagd im Saarland — Polizei gibt Schüsse ab

SAARBRÜCKEN. Wie die Bild-Zeitung berichtet, wurde bei einer Verfolgungsjagd in Saarbrücken ein Mensch getötet und zwei weitere verletzt. Ein PKW-Fahrer sei in der Nacht vor einer Polizeikontrolle geflohen, woraufhin die Beamten schossen, so das Blatt.

Der Vorgang habe sich gegen 1 Uhr in der zurückliegenden Nacht abgespielt. Die Verfolgungsfahrt ging durch Dudweiler und Herrensohr. Dann geriet der PKW in eine Sackgasse.

Bei einem Wendemanöver des Fahrers wurde eine Polizeibeamtin verletzt. Laut Bild-Zeitung gaben die Beamten mehrere Schüsse auf das Fahrzeug ab, in dem der Fahrer (22), der Beifahrer (23) und ein 19-Jähriger auf dem Rücksitz saßen. Die Schüsse trafen den 22-Jährigen und den 19-Jährigen.

Der 22-Jährige erlag seinen Verletzungen. Über die Schwere der Verletzungen des 19-Jährigen und der Beamtin ist derzeit noch nichts bekannt.