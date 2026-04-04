Streitigkeiten, Pöbeleien, Ruhestörungen: 70 Einsätze für Polizei in Luxemburg

LUXEMBURG. In den letzten 24 Stunden wurde die Polizei landesweit fast 70 Mal wegen diverser Streitigkeiten und Ruhestörungen gerufen. In den meisten Fällen hatte sich die Situation bereits bei Ankunft der Beamten beruhigt oder die Situation konnte vor Ort geklärt werden.

Am Abend des 3.4.2026 wurde der Polizei gegen 18.00 Uhr eine verletzte Person in der Rue Joseph Junck im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet. Ersten Informationen zufolge war es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Eine Polizeistreife konnte die gemeldeten Personen vor Ort antreffen. Beide Parteien wiesen deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Einer der beiden verhielt sich den Beamten gegenüber zudem unkooperativ. Aufgrund seines alkoholisierten Zustands stellte dieser eine Gefahr für sich selbst und Dritte dar und wurde nach ärztlicher Untersuchung im Passagearrest untergebracht. Protokoll wurde erstellt.

Später am Abend wurde der Polizei gemeldet, dass ein Mann ein Mitglied des Sicherheitspersonals an einer Tramhaltestellte auf dem Boulevard Royal in der Hauptstadt angepöbelt hätte. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort. Die Person war sichtlich stark alkoholisiert und verhielt sich den Beamten gegenüber unkooperativ. Da sie sich nicht beruhigen ließ und aufgrund ihres Zustands eine Gefahr für sich selbst sowie für Dritte darstellte, wurde sie nach ärztlicher Untersuchung zur Ausnüchterung in den Arrest gebracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)