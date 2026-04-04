„Car-Friday“ im Polizeipräsidium Trier: Mehrere Fahrzeuge sichergestellt

TRIER. Der gestrige Car-Friday 2026: Von netten Gesprächen über Fahrverbote bis hin zu sichergestellten Autos war im Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Trier alles dabei. Für viele Auto-, Tuning- und Motorsportbegeisterte startete mit Karfreitag, am 3. April, die Saison.

Auch wenn der Großteil der Fahrerinnen und Fahrer sich regelkonform verhält, kommt es beim An- und Abreiseverkehr zu gemeinsamen Treffen, Veranstaltungen und häufig zu Geschwindigkeitsverstößen, Lärmbelästigungen sowie illegalen Autorennen, verursacht durch „Poser“ und „Raser“. Deren Ziel ist: Auffallen und jedem Preis – durch bspw. unnötiges Hin- und Herfahren, Aufheulen lassen des Motors oder kurze Beschleunigungen mit Renncharakter. Für Dritte kann hierdurch eine Belästigung, Behinderung oder Gefährdung entstehen.

Größter Anziehungspunkt in Rheinland-Pfalz ist dabei der Nürburgring – bedeutet, dass eine Vielzahl der Autoliebhaber zu diesem Event aus verschiedensten Regionen anreisen.

Die Polizei führte daher im gesamten Dienstgebiet des Polizeipräsidiums Trier Schwerpunktkontrollen durch. Ziel war es nicht, die gute Laune der Autofans zu trüben, sondern für verantwortungsbewusstes Verhalten zu sensibilisieren, illegale Veränderungen an Fahrzeugen aufzudecken und Verkehrsbeeinträchtigungen zu reduzieren – ganz nach der Präventionsbotschaft: „Rot für Raser, Poser und illegales Tuning„.

Ergebnisse in Zahlen:

Rund 200 Fahrzeuge kontrolliert

Über 250 Personen kontrolliert

Über 35 Mängelberichte ausgestellt

Sichergestellte/Beschlagnahmte Fahrzeuge: 3

Über 650 Geschwindigkeitsverstöße – daraus folgend 5 Fahrverbote

Mehrere Straftaten wegen u.a. Urkundenfälschen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Die Polizei lobt jedoch ausdrücklich die Mehrheit der Autofans, die mit geprüften Umbauten und einem freundlichen sowie respektvollen Miteinander überzeugten.

Im Polizeipräsidium Trier stehen illegale Veränderungen an Kraftfahrzeugen, Posing und illegale Straßenrennen bereits seit längerer Zeit im Fokus. Dazu gehören beispielsweise Ordnungswidrigkeiten auf Grund von Veränderungen an Kraftfahrzeugen, zu beanstandende Fahrweisen sowie Straftaten wie das Fahren ohne Fahrerlaubnis oder illegale Straßenrennen, aber auch Hinweise und Beschwerden aus der Bevölkerung, denen die Polizei nachgehen. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)