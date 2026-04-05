Sportwagen zerstört: Betrunkener fährt Freunde heim und landet in Acker

WADERN-LÖSTERTAL. Am Abend des 4.4.2026 ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L149 zwischen dem Löstertal und der Ortslage Nonnweiler, bei welchem ein noch junger Fahrer mit seinem BMW M3 verunfallte.

Aus Kollegialität wollte der junge Mann die Kumpels mit seinem hoch

motorisierten Fahrzeug chauffieren und setzte sich trotz vorheriger Einnahmen alkoholischer Getränke hinters Steuer seiner Sportlimousine.

Auf der kurvenreichen Strecke verlor der Fahrer die Kontrolle über das potente Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Ohne sich zu überschlagen kam das mit drei Personen besetzte Fahrzeug im angrenzenden Acker schwer beschädigt zum stehen, ohne das jemand verletzt wurde.

Dem kurzen Ausflug ins Grün folgte die Sicherstellung des Führerscheins. Der Ärger über den zerstörten Wagen aber dürfte das Fahrverbot überwiegen. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)