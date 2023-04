Nachwuchswissenschaftlerinnen vom Gymnasium Hermeskeil beim Landeswettbewerb „Schüler experimentieren”

HERMESKEIL. Am 20. und 21. April 2023 heißt es wieder Daumen drücken für Lina Brittner und Laura Elwert vom Gymnasium Hermeskeil. Im Landeswettbewerb von „Schüler experimentieren“ (der Juniorsparte von „Jugend forscht“) werden dann in Ingelheim die besten Jungforscher des Bundeslandes gekürt.

Dieses Jahr steht Deutschlands bekanntester Nachwuchswettbewerb unter dem Motto „Mach Ideen groß“. Von diesem Aufruf ließen sich deutschlandweit 9386 junge MINT-Talente inspirieren. In den zehn rheinland-pfälzischen Regionalwettbewerben von „Schüler experimentieren“ haben sich 91 Teilnehmer im Alter von neun bis 14 Jahren mit ihren Einzel- und Gruppenarbeiten gegen ihre Mitbewerber durchgesetzt und für den Landesentscheid in Ingelheim qualifiziert. Die Gewinner der Regionalwettbewerbe werden mit ihren insgesamt 45 Arbeiten ein breites Spektrum aus den Gebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik an selbst gestalteten Ständen in einer Zeltlandschaft auf dem Werksgelände von Boehringer Ingelheim einem Fachpublikum präsentieren.

Zwei Nachwuchswissenschaftlerinnen kommen wieder vom Gymnasium Hermeskeil. Mit Lina Brittner und Laura Elwert vertreten auch in diesem Jahr wieder zwei Schülerinnen vom Gymnasium Hermeskeil die Region Trier im Fachgebiet Mathematik/Informatik. Die beiden Jungforscherinnen beschäftigten sich mit der Verteilung von Primzahlen, indem sie Folgen mit ungeraden Zahlen produzierten und die Anzahl der Primzahlen bestimmten. Ihre Ergebnisse können für probalistische Primzahltests genutzt werden.

Das Gymnasium Hermeskeil fördert seit 14 Jahren besondere Leistungen in den Fächern Mathematik und Informatik durch die jährliche Teilnahme am Wettbewerb „Jugend forscht / Schüler experimentieren“, um talentierte Schüler schon früh ab Klassenstufe 5 an mathematische und informatische Problemstellungen und Denkweisen heranzuführen.