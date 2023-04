An den Osterfeiertagen – Perfider Hasenmörder schlägt in Reinsfeld zu!

REINSFELD. Der Hase gilt in vielen Kulturen als Glückssymbol. An Ostern bringt der Osterhase den Kindern bunte Eier und andere Geschenke. Wenig Glück hatten hingegen sechs Hasen in Reinsfeld – die von ihrem Besitzer leblos in einem Gehege aufgefunden wurden.

Wie die Polizei mitteilt, hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Sonntag, dem 09.04.23 und Montag, dem 10.04.23, in der Straße Heiligkreuz in Reinsfeld, ein privates Grundstück betreten und aus dem dortigen Hasengehege neun Junghasen und zwei Meerschweinchen entwendet.

Zusätzlich wurden sechs weitere, ausgewachsene Hasen leblos aufgefunden und im Gehege zurückgelassen. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil entgegen.