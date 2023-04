Trier: Unfall zwischen Motorrad und Sportcoupé am Pacelliufer – Gab es ein illegales Rennen?

TRIER. Wie die Polizei Trier mitteilt, wurde sie am heutigen Samstag, den 08.04.2023, von mehreren Anrufern per Notruf über einen Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer, welcher Teil einer Motorradgruppe war, und einem Fahrer eines schwarzen Sportcoupé in Trier am Pacelliufer im Bereich der Hohenzollernstraße in Fahrtrichtung Innenstadt informiert.

Glücklicherweise stellte sich vor Ort heraus, dass keiner der Beteiligten schwerwiegend verletzt wurde.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand gibt es Hinweise auf ein mögliches Rennen der Beteiligten im Vorfeld des Verkehrsunfalls und ein nicht unerheblich verkehrsgefährdendes Verhalten durch die Unfallbeteiligten.

Möglicherweise kam es hierbei bereits im Bereich der Pellinger Straße (B268) durch die Beteiligten zu dem beschriebenen Verhalten. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Trier wurde ein Auftrag zur Erstellung eine Unfallgutachtens erteilt. Zusätzlich bittet die Polizei Trier mögliche Zeugen sich bei der Polizeiinspektion Trier zu melden