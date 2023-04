Richtungsweisendes Heimspiel: Gladiators Trier empfangen Uni Baskets Paderborn in der Arena

TRIER. Die reguläre Saison in der 2. Basketball Bundesliga biegt auf die Zielgerade ein. Am 30. Spieltag der Saison 2022/23 empfangen die Gladiators Trier die Uni Baskets Paderborn in der heimischen Arena Trier. Die Ostwestfalen rangieren aktuell punktgleich mit den Gladiatoren auf dem 10. Tabellenplatz, lediglich der direkte Vergleich nach dem Auswärtssieg im Hinspiel sorgt für die bessere Platzierung der Trierer Profibasketballer.

Die Baskets gewannen ebenfalls 14 ihrer bisher 29 Saisonspiele, mussten sich zuletzt jedoch dreimal in Folge geschlagen geben. Mit Karlsruhe (83:107), Artland (70:84) und Gießen (81:85) trafen die Paderborner auf drei Teams, die aktuell Playoff-Plätze in der ProA belegen und stehen – ähnlich wie die Gladiatoren – unter Zugzwang, will man die Playoff-Qualifikation in diesem Jahr noch erreichen. Dementsprechend richtungsweisend wird die Partie am Samstag für beide Clubs.

Auch in diesem Jahr stellen die Paderborner ein schwer ausrechenbares Team und verfügen erneut über einige Leistungsträger auf den Guard-Positionen. Statistisch liefern die beiden US-Aufbauspieler Connor Anthony (14,4 Punkte und 7,2 Assists pro Spiel) und Georg Brock (10,9 PpS) die besten Punktewerte auf Seiten der Uni Baskets. Big Man Marten Linßen liefert mit 10,8 Punkten pro Spiel ebenfalls zweistellige Scoring-Werte ab. Dazu kommen mit James Fleming (9,9), Travis Jocelyn (8,1) und Marcus Anderson (6,9) drei weitere US-Importe, die der starken Guard-Rotation der Paderborner noch mehr Tiefe verleihen. Die deutsche Rotation um Center Linßen, Kapitän Lars Lagerpusch, Oshane Drews, Aaron Kayser und Jens Großmann ist ebenfalls tief besetzt und spielte größtenteils bereits in der letzten Saison gemeinsam in Ostwestfalen.

Im statistischen Teamvergleich zeigt sich, dass die Paderborner den Ball sehr gut durch die eigenen Reihen laufen lassen. 21,7 Assists pro Spiel bedeuten den Spitzenwert der ProA und auch die Feldwurfquote von 47,1% gehört zu den besten der Liga und zeigt, dass die Baskets sich gute Würfe herausspielen. So wird es erneut auf eine intensive Defensivleistung der Gladiatoren ankommen, um den schnellen und präzisen Spielaufbau der Gäste zu unterbinden.

Auch Gladiators-Cheftrainer Jermaine Bucknor weiß um die Stärke der Uni Baskets und sagt vor dem Spiel am Samstag: „Paderborn spielte in den vergangenen Saisons und auch dieses Jahr einen sehr erfolgreichen und einzigartigen Offensiv-Basketball. Wir erwarten, dass sie am Samstag mit einer Menge Energie und einer aggressiven Spielweise auftreten werden. Wir müssen dafür sorgen, dass wir mit der gleichen Energie und dem richtigen Mindset in das Spiel gegen Paderborn gehen. Wir hatten eine gute Trainingswoche und haben uns sowohl mental als auch physisch gut auf Paderborn vorbereitet“.

Tickets für die Partie sind über den Online-Ticketshop und die Abendkasse in der Arena Trier erhältlich. Tip-Off ist am Samstag, den 8.4.2023, um 19.30 Uhr. (Quelle: Gladiators Trier)