Schnieder: CDU will mit Begriff Heimat in Kommunalwahl 2024 ziehen

MAINZ. Die rheinland-pfälzische CDU will mit dem Begriff «Heimat» in den Kommunalwahlkampf 2024 gehen. Daran ließen sich viele Themen festmachen, sagte der neue Fraktionsvorsitzende, Gordon Schnieder, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «In der Vulkaneifel kann man nicht mehr geboren werden. Es gibt keine Geburtsstation mehr», nannte der 47 Jahre alte CDU-Politiker als Beispiel. «Das ist eine Frage der Identifikation, der Heimat.»

«Eine optimale Gesundheitsversorgung spielt hierbei genauso eine Rolle wie ein gutes Schulangebot.» Als Beispiele nannte Schnieder die Lehrerversorgung und den Erhalt kleiner Grundschulen. «Es geht auch um die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Die Schere zwischen den Städten und unseren Dörfern geht immer weiter auseinander.» (Quelle: dpa)