Trier: Nach 42 Jahren – Goldschmiedemeister Georg Backes verabschiedet sich in den Ruhestand.

TRIER. Der Goldschmiedemeister Georg Backes gibt Ende April seine Goldschmiede in der Glockenstraße 10 in Trier auf. Nach 42 Jahren als selbstständiger Goldschmied verabschiedet er sich in den Ruhestand. Einen Nachfolger hat er nicht gefunden.

Seine Ausbildung hat Georg Backes in der Edelsteinstadt Idar-Oberstein begonnen, in der er auch geboren wurde. Er berichtet, dass die Berufswahl sich leicht ergeben hat, weil ihm Handwerkliches schon immer lag und sein Onkel Edelsteinhändler war und so auch schon früh eine Faszination für Edelsteine entstand. Nach der Meisterschule in München, kehrte er mit einem Meistertitel in die Region zurück und ließ sich in Trier nieder.

Für Georg BAckes stand von Anfang an fest, sich trotz Risiken, Selbstständig zu machen. „Nur so hat man die Möglichkeit kreativ zu sein und seine eigenen Ideen zu verwirklichen“, sagt Herr Backes und fügt hinzu: „Auch kreativ für Kunden zu sein und die Ideen handwerklich individuell umzusetzen, ist immer wieder ein spannender Prozess.“ Das ist es auch, was seine zum Teil langjährigen Kunden an ihm so schätzen. Seine Werkstatt ist bekannt für ihre qualitativ hochwertigen Schmuckstücke und ihren exzellenten Kundenservice. Viele Kunden schätzten seine Kreativität und die Fähigkeit, einzigartige Schmuckstücke zu entwerfen und zu fertigen. Das wurde auch durch mehrere Auszeichnungen der Stadt Trier gewürdigt.

Nun hört Herr Backes nach 42 Jahren auf und schließt seine Goldschmiede. Einen Nachfolger gibt es leider nicht. Die Branche entwickelt sich rückläufig und es gibt von Jahr zu Jahr weniger Auszubildende. Dabei ist die Goldschmiedekunst ein sehr kreativer und handwerklicher Beruf, mit zum Teil jahrhundertalten Techniken aber auch Innovationen, so Herr Backes.

Ende April wird Herr Backes seine Werkstatt und den Ladenraum schließen. Er hofft sich noch von möglichst vielen Kunden persönlich verabschieden zu können. Er freut sich, dass er zu Hause in seiner Werkstatt noch das ein oder andere Schmuckstück fertigen kann.

Info: Georg Backes, Goldschmiedemeister in der Glockenstraße 10, 54290 Trier. www.goldschmiede-georgbackes.de