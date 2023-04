Kreishandwerkerschaft Trier-Saarburg begrüßt neue Gesellinnen und Gesellen im Handwerk

TRIER. Gut 290 Gäste waren in der TUFA in Trier mit dabei, als 75 junge Handwerkerinnen und Handwerker in feierlichem Rahmen ihren Gesellenbrief entgegennehmen konnten.

Nach Begrüßung aller Jung-Gesellinnen und -Gesellen sowie der anwesenden Ehrengäste durch den vorsitzenden Kreishandwerksmeister Gerd Benzmüller war endlich der große Moment gekommen:

Die Innungsobermeister überreichten die heiß ersehnten Gesellenbriefe vor rund 290 Gästen im großen Saal der Trierer Tuchfabrik an die erfolgreichen jungen Gesellen und Gesellinnen. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Trierer Band Seroton. „Wie noch nie zuvor bietet das Handwerk vielfältige Möglichkeiten“, sagte der vorsitzende Kreishandwerksmeister Gerd Benzmüller. Neben dem Meister könne auch ein Studium ein weiteres Ziel sein. Die frisch gebackenen Gesellinnen und Gesellen sollten nicht glauben, sich nun ausruhen zu können und nicht mehr lernen zu müssen. Benzmüller empfiehlt den Gesellinnen und Gesellen, sich ein wenig Zeit zu nehmen und erst einmal Erfahrung in ihrem erlernten Beruf zu sammeln. Auch, wenn man nicht mehr drei Jahre lang als Geselle arbeiten müsse, bevor man die Meister-Ausbildung starten könne.

Besondere Anerkennungen erhielten die Prüfungsbesten der verschiedenen Gewerke.

Hier wurde Ramón Stolz nicht nur als Prüfungsbester in seinem Ausbildungsberuf (Metallbauer Konstruktionstechnik) geehrt, sondern auch als der Geselle mit der besten Abschlussprüfung überhaupt. Jörg Kiefer, Regionaldirektor West der IKK Südwest, freut sich, diesen Erfolg mit einem Sonderpreis der IKK zu honorieren.

Die Hauptgeschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft, Bärbel Schädlich, ist zufrieden mit dem Abend. Auch, wenn vor ein paar Jahren noch 120-130 statt 75 Gesellen losgesprochen wurden. „Wir wünschen uns mehr Auszubildende“, sagt Schädlich. Die Firmen haben meist volle Auftragsbücher, aber zu wenig Personal. Zu wenig Auszubildende, zu wenig Facharbeiter, zu wenig Meister. „Die Firmen könnten mehr Aufträge annehmen, wenn sie mehr Personal hätten“, sagt Schädlich. Für die jungen Gesellinnen und Gesellen ist das allerdings auch ein Vorteil. Sie sind begehrt. Die Nachfrage nach ihnen ist groß.

Die Gesellinnen und Gesellen sowie ihre Ausbildungsbetriebe:

Feinwerkmechaniker Maschinenbau

Adrian Gliedner, Perl, WSA Mosel-Saar-Lahn, Trier; Simon Krämer, Salm, Werkzeug und Maschinenbau Albert Thielen, Dingdorf

Elektroniker/-in für Maschinen und Antriebstechnik

Ahmed Ali, Trier, Mettler Elektro Antriebstechnik, Trier, Christian Carrillo Cabello, Weißenthurm, Elektromaschinenbau Moskopp & Söhne, Weißenthurm, Mohsen Husseini, Mülheim-Kärlich, Elektromotoren Krämer, Neuwied; Pascal Leon Knecht, Worms, VSK-Technik Kübler, Worms; Max Kolb, Monsheim, ASF Südwest, Mörstadt; Justin Lanfer, Niersbach, Klein Elektronik, Wittlich-Wengerohr; David Mittler, Fell, ESS Elektromotoren Service Sierleja, Föhren; Sirko Nagel, Worms, VSK-Technik Kübler, Worms, Marvin Przyklenk, Boppard, Elektromaschinenbau Moskopp-Elektromotoren, Koblenz; Marco Schiff, Riol, ESS Elektromotoren Service Sierleja, Föhren; Kai Wenzel, Kehrig, Andreas Fuhrmann Antriebs- und Krantechnik, Kehrig; Jason Zylinski, Ludwigshafen, Elektromaschinenbauerbetrieb Klebs J. & Hartmann, Ludwigshafen

Metallbauer/-in Konstruktionstechnik

Dominic Götten, Waldweiler, Metallbau Koltes, Kell am See; Marius Keukert, Aach, Metallbau Hase, Trier; Lucas Marquardt, Paschel, Bellersheim Metallbau, Trierweiler; Rene Meisen, Kenn, Trierer Aufzugbau Baasch & Didong, Trier; Ramón Stolz, Niersbach, Stahl- und Maschinenbau STEKA, Zemmer

Metallbauer/-in Metallgestaltung

Nikolai Simons, Tawern, Kunstschmiede Klaus Unterrainer, Trier; Melanie Wagner, Föhren, Kunstschmiede-Metallgestaltung Hans-Jörg Bender, Schweich

Kraftfahrzeugmechatroniker/-in Nutzfahrzeugtechnik

Stefan Hauprich, Hetzerath, Theo Steil, Trier; Elias Heitkötter, Hockweiler, Merbag, Trier; Tobias Lorig, Trier, Merbag, Trier; Markus Löwen, Trier, KLW-Trier Fahrzeugtechnik, Trier; Frederik Mayer, Trier, SWT, Trier; Matieu Willkomm, Merzkirchen, SWT, Trier

Kraftfahrzeugmechatroniker/-in Personenkraftwagentechnik

Aram Alali, Hermeskeil, Auto Hermann, Thalfang; Mohammad Alzoubi, Mehring, Autohaus Scholtes, Mehring; Alexander Dahlem, Reinsfeld, Kfz-Malburg, Inh. Patrick Müller, Hermeskeil; Daniel Donwen, Kasel, Wehrtechnische Dienststelle, Trier; Johannes Farsch, Schweich, Auto-Roth, Trier; Marcel Fisch, Osburg, Volkswagen Zentrum, Trier; Paul Furt, Konz, Auto Tjan, Wasserliesch; Dustin Graf, Wittlich, Heister Automobile, Trier; Ammar Diab Mostafa Hassan, Trier, Autohilfe Buschmann, Trier; Jan Hessel, Trier, Günthers Kfz-Technik, Speicher; Rafael Heuschreiber, Wasserliesch, Auto-Peter, Konz; Niklas Holbach, Serrig, Kfz-Meisterwerkstatt Stephan Pehl, Ayl; Niklas Höling, Kordel, Wehrtechnische Dienststelle, Trier; Maximilian Husung, Trier, Autohaus AHS, Trier; Moritz Kaup, Trier, Merbag, Trier; Tom Nikolaus Kinnen, Trier, Garage Losch, Junglinster; Benjamin Klein, Konz, Markus & Raphael Müller, Temmels; Noah Kramp, Trassem, Kfz.-Mech.-Meister Kai Schu, Freudenburg; Florian Kreber, Kell am See, Auto Lambert-Zucker, Osburg-Neuhaus; Tom Meuser, Gutweiler, Porsche Zentrum, Trier; Tom Millim, Konz, Garage Losch, Junglinster; Jonas Mittler, Fell, Auto-Kordel, Kenn; Majd Nagar, Trier, Auto R. Müller, Trier; Armin Olayo, Osburg, Auto Leinenweber, Osburg; Yusuf Yakub Özdemir, Konz, Garage Losch, Bech-Kleinmacher; Marc Pidancet, Wiltingen, Autohaus Greif, Wiltingen; Leon Postma, Trier, Müller Dynamic, Trier; Kay Reger, Trier, Autohaus Raiffeisen Eifel-Mosel-Saar, Trier; Jeremy Sander, Trier, Reifenfachhandel Schäfer, Kenn; Gianni Matteo Sasso-Sant, Osburg, Audi Zentrum, Trier; Niko Scheuer, Nittel, Auto-Braun, Wincheringen; Richard Wolfgang Schmitt, Konz, Wehrtechnische Dienststelle, Trier; Toni Siljanoski, Trier, Wassersport- und Freizeitzentrum Kreusch, Schweich; Robin Wagner, Geisfeld, Kfz.-Meisterbetrieb Frank Wagner, Hermeskeil; Emilia Weber, Tawern, Kfz-Meisterwerkstatt Stephan Pehl, Ayl; Lena-Marie Weber, Langsur, Müller Dynamic, Trier; Nils Wiemann, Mettlach, SWT, Trier; Glauk Zeqiraj, Newel, Albert Buschmann Autoservice, Trier

Elektroniker/-in Energie- und Gebäudetechnik

Mike Barnich, Taben-Rodt, Elektro Benzmüller, Saarburg; Emilio Faß, Trittenheim, Schneider Elektro Elektro & Blitzschutz, Bekond; Nico Günther, Trier, Elektrotechnik Lex, Trier; Niklas Jakob, Mertesdorf, Elektro Porn, Trier; Dennis Konz, Saarburg, Elektro Benzmüller, Saarburg; Jannis Lautwein, Trier, Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Trier; Saskia Plath, Trier, Elektro-Spanier, Konz; Marvin Schwarz, Waldrach, Elektro Esser, Trier; Jeremy Vanheiden, Gusterath, Marbach Sicherheitssysteme, Trier; Thomas Wagner, Trier, Elektro Porn, Trier; Cedric Weis, Saarburg, Elektro Rudolf Grubert, Wasserliesch; Julian Welter, Mertesdorf, WSA Mosel-Saar-Lahn, Trier; Jannik Zimmer, Konz, Elektro Benzmüller, Saarburg

Schornsteinfeger/-in

Jonas Buß, Bernkastel-Kues, Schornsteinfegermeister Jörg Brusius, Zeltingen-Rachtig; Mara Dienhart, Piesport, Schornsteinfegermeister Alexander Nauerth, Morbach; Paula Feiten, Bengel, Schornsteinfegermeister Marco Schäfer, Laufeld; Hagen Meyer, Neidenbach, Schornsteinfegermeister Marcus Fandel, Oberweis; Julian Schmidt, Rorodt, Schornsteinfegermeister Sven Philippi, Schillingen (Quelle: Kreishandwerkerschaft Trier-Saarburg)