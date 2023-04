RLP: Heftiger Auffahr-Unfall auf Autobahn – PKW in Leitplanke geschleudert – zwei Verletzte

LAMBSHEIM. Bei einem Autounfall auf der A61 nahe Lambsheim (Rhein-Pfalz-Kreis) sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 28-Jähriger war am Dienstagabend mit seinem Auto in das Heck eines anderen Wagens gefahren, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Das Auto schleuderte daraufhin in eine Schutzplanke.

Er und die 41-jährige Fahrerin des zweiten Wagens wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf etwa 14.000 Euro. Wegen der Bergungsarbeiten war die Autobahn zwischen den Autobahnkreuzen Ludwigshafen und Frankenthal für rund zwei Stunden vollgesperrt. (Quelle: dpa)