Ab in die Sommerpause: Eifel-Mosel Bären beenden die Saison auf Platz 4

BITBURG. Beim Final-Four wollten die Bären die Saison erfolgreich beenden. Nach der zu erwartenden Niederlage gegen Kassel, musste sich das Team von Trainer Janega jedoch auch den Löwen Frankfurt furt geschlagen geben und so stand am Ende der 4. Platz in der diesjährigen Saison zu Buche.

Zunächst ging es für die Bären am Samstagabend gegen den Ligaprimus aus Kassel um den Finaleinzug. Das Spiel war gerade wenige Minuten alt, da fiel bereits das 0:1 aus Sicht der Bären. Auch wenn Kassel optisch und spielerisch die bessere Mannschaft war, boten sich für die Bären auch Torchancen. Ein Alleingang von Marcel hätte das 1:1 bedeuten können. Leider verfehlte sein Schuss das Tor und Kassel zeigte in der Folgezeit seine Qualitäten. In Unterzahl mussten die Bären das 0:2 hinnehmen. Noch vor dem Ende des 1. Drittels fiel das 0:3. Im Mitteldrittel fielen 8 weitere Treffer und so starteten die Bären mit einem 0:11 Rückstand ins letzte Drittel. Beim Stand von 0:13 belohnten sich die Bären noch mit dem Ehrentreffer. Patrick Berens erzielte den 1:13 Endstand. Auch wenn es sich komisch anhören mag, spielten die Bären vor allem im ersten und letzten Drittel im Rahmen ihrer Möglichkeiten, nicht so schlecht wie es das Ergebnis aussagt. Im Abschluss fehlte mitunter das Glück um weitere eigene Treffer zu erzielen. Andererseits sah man Kassel den Willen an, keine Zweifel am Saisonziel Meisterschaft aufkommen zu lassen. So endete das Spiel mit einer deutlichen Niederlage.

Tags drauf ging es für die Bären somit um Platz 3. Gegner am frühen Sonntagnachmittag waren die Löwen aus Frankfurt, die am Vorabend im Derby gegen Eintracht Frankfurt den kürzeren zogen. Konnte man die Löwen in der Vorwoche noch besiegten, lief für die Bären in diesem Spiel nicht viel zusammen. Binnen weniger Minuten gingen die Löwen mit 3:0 in Führung. Mit diesem Ergebnis startete auch das Mitteldrittel. Doch auch hier waren es ausschließlich die Löwen die zum Torerfolg kamen. Erneut 3 Tore sorgten für einen ernüchternden 6:0 Rückstand. In der Kabine schwor man sich nochmal auf das letzte Drittel ein und wollte nicht nur das Spiel sondern auch die Saison anständig zu Ende bringen. Nach dem 7:0 sorgte ein Doppelschlag binnen einer Minute für den 7:2 Endstand. Zunächst traf Roderick Johnson, ehe Stefan Wanken das letzte Saisontor für die Bären in dieser Spielzeit erzielte.

Am Ende gab es somit 2 Niederlagen für die Bären. Somit steht zum Saisonabschluss der 4. Platz. Agierte man gegen Kassel noch durchaus ansehnlich, war das Spiel um Platz 3 doch eher enttäuschend. Andererseits erzielte man in beiden Spielen zum Ende hin noch Tore und konnte gegen die Löwen das Abschlussdrittel wenigstens noch für sich entscheiden. Da die Qualität der Liga stetig zu nimmt muss man es auch erstmal schaffen, das Final Four zu erreichen.

Für die Bären startet nun die ersehnte Sommerpause. Gratulation geht an die Mannschaft aus Kassel, die gegen Eintracht Frankfurt verdient den Meistertitel errungen. Auch den beiden Teams aus Frankfurt darf man für eine gute Saison gratulieren.

Tore Halbfinale:

Kassel: Derek Dinger, Artjom Kostyrev je 3x, Alexander Engel, Lasse Bödefeld je 2x, Kolja Ast, Michael Christ, Patrick Berendt je 1x

Bitburg: Patrick Berens

Tore Spiel um Platz 3:

Kiliam Rohde, Nikolas Junnila je 2x, Fabian Leci, Alex Wagner, Ville Kärkäs je 1x

Bitburg: Roderick Johnson, Stefan Wanken