Mit dem Klappstuhl auf dem Standstreifen: LKW-Fahrer “picknickt” auf der Autobahn

ALZEY. Im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit stellte eine Streife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 3.3.2023 gegen 20.30 Uhr auf der A61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen unmittelbar vor dem Autobahnkreuz Alzey einen LKW auf dem Standstreifen fest. Beim näheren Herantreten fanden die Polizisten in Erwartung einer Panne den 32-jährigen Fahrer des LKW an der rechten Seite seines Fahrzeuges auf einem Klappstuhl sitzend vor.

Der Mann hatte sich gerade sein Abendessen zubereitet und wollte dieses zu sich nehmen. Nach einem verkehrserzieherischen Gespräch über das Verbot des Parkens auf der Autobahn mussten die Beamten allerdings die Idylle auflösen und die Weiterfahrt durchsetzen. (quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim)