Gerolstein: Amtsbekannter Randalierer rastet aus und hält Polizei auf Trab

GEROLSTEIN. Wie die Polizei Daun mitteilt, fiel am gestrigen Montag, 13.03.2023, ein zwischenzeitlich amtsbekannter 35-jähriger Mann aus dem Gerolsteiner Stadtgebiet gegen 11.17 Uhr auf, der im Bereich der Einkaufsgeschäfte in der Sarresdorfer Straße ohne nachvollziehbaren Grund herumschrie und randalierte.

Im weiteren Verlauf beleidigte er dort Passanten und Mitarbeiter in den Geschäften.

Er erhielt hier Platzverweise, was ihn dazu brachte, sich in den Bereich des Gerolsteiner Rondells zu begeben und sich dort in gleicher Art und Weise zu verhalten.

Als er sodann im Bereich der Hauptstraße schließlich auf dem Vordach eines Hauses in einer Höhe von mehr als fünf Metern “herumturnte”, wurde er durch die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein verbal angesprochen und aufgefangen, als er an einer Laterne herunterrutschte.

Das ganze Szenario entfaltete eine Öffentlichkeitswirkung.

Durch das beherzte Zugreifen und Auffangen der Beamt*innen konnte schwerwiegende Verletzungen der Person verhindert werden.

Der 35-Jährige hingegen zeigte keinerlei Dankbarkeit, sondern brüllte weiterhin um sich, beleidigte die Beamt*innen und ging Passanten verbal an.

Die Beamt*innen entschlossen sich, die Person, welche augenscheinlich erheblich unter Alkoholeinfluss stand, in Gewahrsam zu nehmen.

Er wurde dem Gewahrsam der Polizeiinspektion Daun zugeführt, wo er aufgrund richterlicher Entscheidung zur Ausnüchterung verbleiben musste.