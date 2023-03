Fahrerflucht in Reinsfeld: Auf winterglatter Fahrbahn in Straßenlaterne gedonnert

REINSFELD. Am Morgen des 8.3.2023, im Zeitraum zwischen 7.30 Uhr und 7.45 Uhr, ereignete sich in der Hunsrückstraße in Reinsfeld ein Verkehrsunfall. Der unbekannte Fahrzeugführer kollidierte bei winterglatter Fahrbahn mit einer Straßenlatere und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Anschließend verlies er die Unfallstelle ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Bei dem unfallbeteiligten Fahrzeug handelt es sich um einen silbernen Opel Astra Kombi. Das Fahrzeug wurde am Herrensteg in Reinsfeld festgestellt. Die Polizeiinspektion Hermeskeil bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung der Täter (Telefon: 06503 9151-0). (Quelle: Polizeiinspektion Hermeskeil)