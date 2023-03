Keine Punkte am 118. Geburtstag: Eintracht-Trier verliert in Mainz mit 0:2

TRIER/MAINZ. Eintracht-Trier muss in der Regionalliga die siebte Niederlage in Folge hinnehmen. Vor 1.062 Zuschauern zeigte die Mannschaft einen engagierten Auftritt, aber am Ende fehlte die Durchschlagskraft nach vorne.

Neu-Cheftrainer Andreas Zimmermann startete mit drei Änderungen im Vergleich zum Spiel gegen den TSV Steinbach Haiger. Für Niklas Heeger, Gianluca Lo Scrudato und Ufumwen Osawe rückten Denis Wieszolek, Ersin Zehir und Fränz Sinner in die Startformation.

Nach der deutlichen Auftaktniederlage gegen Steinbach lagen turbulente Tage hinter den Blau-Schwarz-Weißen. Bereits früh im Spiel folgte der erste Rückschlag: Nach einer langen Flanke kam Shabani zum Kopfball und traf ins kurze Eck (13. Minute). Ab dem Gegentor übernahmen die Mainzer die Kontrolle über das Spiel. Trier hielt zwar dagegen, aber es fehlte die offensive Durchschlagskraft und somit ging es mit der Mainzer Führung in die Pause.

In der zweiten Hälfte zeigte sich den rund 350 Trierer Fans im Bruchwegstadion das gleiche Bild. Mainz hatte die Spielkontrolle und der Eintracht fehlte es an Ideen, um die nötige Gefahr auszustrahlen. Nach einer guten Stunde konnte FSV-Toptorjäger Kaito Mizuta nach einem langen Ball auf 2:0 erhöhen und sorgte damit für die Vorentscheidung (60.). Ab der 70. Minute erhöhte die Eintracht den Druck, um nochmal ranzukommen, aber es fehlten wie auch in der ersten Halbzeit klare Torchancen.

Der SVE unterliegt der U23 aus Mainz mit 0:2 (0:1). Am kommenden Samstag trifft die Zimmermann-Elf im Moselstadion auf den Bahlinger SC. In der Tabelle belegt der SVE weiterhin den 17. Platz.

FSV Mainz 05 II: Rieß – Kraft, Laux, Trapp, Könighaus – Wilhelm – Shabani (87. Richter), Rupil (77. Hartmann),

Mamutovic (77. Crljenec) – Mizuta (87. Jung), Mustapha (61. Schmidt)

Eintracht-Trier: Wieszolek – R. Garnier (81. Thayaparan), Maurer, Sinner, Heinz – Roth (46. König) – Bouziane,

Spang (71. Omosanya), Zehir, Cvetkovic (81. Kinscher) – Schacht (46. Brandscheid)

Tore: 1:0 Enis Shabani (13.), 2:0 Kaito Mizuta (60.)

Schiedsrichter: Karoline Wacker

Zuschauer: 1.062 (Quelle: SV Eintracht-Trier 05 e.V.)