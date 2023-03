++ Aktuell: 85-jährige bei Boxberg tödlich verunfallt – B410 gesperrt ++

BOXBERG. Am heutigen Sonntag befuhr eine 85-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Daun gegen 12.40 Uhr mit ihrem Personenkraftwagen die Bundesstraße 410 von Boxberg in Richtung Dreis-Brück. Hier kam sie aus aktuell noch ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde die Fahrzeugführerin im Fahrzeug eingeklemmt. Bei Eintreffen von Zeugen und Ersthelfern war die Fahrzeugführerin nicht ansprechbar. Bei Eintreffen der Rettungskräfte musste festgestellt werden, dass die Fahrzeugführerin verstorben war.

Aktuell ist die Bundesstraße 410 an der Unfallstelle zwischen Boxberg und Dreis-Brück voll gesperrt. Derzeit können keine weiteren Angaben zum Unfallhergang gemacht werden. (Quelle: Polizeiinspektion Daun)