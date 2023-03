++ Spätwinter, Frühsommer, Spätwinter: Wetter-Achterbahn-Fahrt vorhergesagt ++

OFFENBACH. Vom Spätwinter zu frühsommerlichen Temperaturen und zurück zum Spätwinter: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Rheinland-Pfalz und das Saarland eine «Achterbahnfahrt» voraus: Nach Schneefall am Wochenende lässt am Montag eine Warmfront die Temperaturen auf maximal 16 bis 19 Grad steigen, wie der DWD in Offenbach am Sonntag mitteilte. Zugleich gibt es teils schauerartigen Regen und stürmische Böen.

Am Dienstag sinken die Höchsttemperaturen in Rheinland-Pfalz und im Saarland wieder auf 9 bis 12 Grad. Es bleibt regnerisch und stürmisch. Vor allem in den Bergen kann es erneut schneien. Spätwinterlich gibt sich auch der Mittwoch – mit Höchsttemperaturen von nur noch 6 bis 9 Grad. (Quelle: dpa)