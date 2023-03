Bei Überholvorgang Kontrolle verloren: 20-jährige Bikerin überschlägt sich – schwerverletzt!

SCHMELZ. Am 11.3.2023, um 15.11 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Motorradfahrerin in Schmelz. Dabei befuhr die 20 Jahre alte, aus Püttlingen stammende Frau zum Unfallzeitpunkt die B268, aus Richtung Schattertriesch kommend, in Fahrtrichtung Schmelz.

Ca. 300 Meter vor dem Einmündungsbereich zur Straße “Herrenkrippchen” überholte die Kradfahrerin einen vor ihr befindlichen PKW. Nach Beendigung des Einschervorgangs verlor sie die Kontrolle über ihr Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss kollidierte sie zunächst im dortigen Grünstreifen mit einer herausstehenden Baumwurzel und wurde von dem Motorrad abgeworfen.

Sowohl Motorrad als auch Fahrerin überschlugen sich. Die Fahrerin wurd schwer verletzt mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Totalschaden. (Quelle: Polizeiinspektion Lebach)