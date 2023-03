Luxemburg: Police Grand-Ducale stoppt Alkoholfahrten – “Lappen” einkassiert

ESCH/ALZETTE. Am heutigen Sonntag fiel einer Streife gegen 4.40 Uhr in der rue du Fossé in Esch/Alzette war ein Auto auf, das mit überhöhter Geschwindigkeit gesteuert wurde. Bei der Verfolgung stellten die Beamten fest, dass der Fahrer eine rote Ampel missachtete und seine Fahrt sehr zügig fortsetzte.

Kurze Zeit später gelang es den Beamten, das Auto zu stoppen. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der Führerschein wurde entzogen.

Insgesamt hat die Polizei in den letzen zwölf Stunden sechs betrunkene Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Dies unter anderem in Brouch, Pétange, dreimal in Esch und in Luxemburg-Stadt. Insgesamt vier Führerscheine wurden eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)