++ Luxemburg: 15-Jähriger Rafael aus Bettendorf vermisst – Polizei bittet um Mithilfe ++

BETTENDORF/LUXEMBURG. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde der 15-jährige Rafael Alexandre Andrade Vasco Simoes aus Bettendorf zuletzt am Freitag, dem 03.03.2023, gesehen und wird seitdem vermisst.

Der vermisste Minderjährige ist von schlanker Statur, zirka 1,70 – 1,80 Meter groß und zirka 55 – 60 Kg schwer.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der Jugendliche eine schwarze Nike Jacke, schwarze Airmax Nike Schuhe und eine braune Umhängetasche.

Informationen zum vermissten Jugendlichen und dessen Aufenthaltsortes sollen bitte an die Polizeidienststelle Diekirch/Vianden per Tel.: (+352) 244 80 1000 oder per E-Mail: police.diekirchvianden@police.etat.lu weitergeleitet werden.