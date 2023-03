Polizei Trier rückt am Wochenende mehrfach zu Schlägereien am Domfreihof aus

TRIER. Wie die Polizei Trier mitteilt, kam es am Wochenende in zwei Nächten zu Polizeieinsätzen wegen Schlägereien im Bereich eines Clubs am Trierer Domfreihof, sowie Einsätze wegen Körperverletzungen am Pferdemarkt und in Trier-West.

Eine gut frequentierte Fußgängerzone in den Abend- und Nachstunden sowohl am Freitag als auch Samstag führte zu größeren Besucheraufkommen in den innerstädtischen und angrenzenden Clubs und Gastronomiebetrieben.

Während der überwiegende Teil von Feiernden fröhliche und friedliche Abende genoss, mündeten mehrere Auseinandersetzungen in die Einleitung von Strafverfahren. Zwei solcher Anlässe fanden sich sowohl in den frühen Samstagmorgen-, als auch Sonntagmorgenstunden im Bereich eines Clubs am Trierer Domfreihof.

Hier war am Freitag drei Gästen der Zutritt vom Sicherheitspersonal verwehrt worden, woraufhin die Personen in Streit mit den Mitarbeitern geraten waren. Infolgedessen soll es zu Körperverletzungen gekommen sein, die von den Parteien allerdings gegensätzlich dargestellt wurden. Polizeiliche Platzverweise sorgten nach der Aufnahme des Geschehenen zunächst für Ruhe.

In der darauffolgenden Nacht mussten die Beamten erneut auf den Domfreihof ausrücken, nachdem dort eine Schlägerei zwischen fünf bis zehn Personen gemeldet worden war. Es stellte sich heraus, dass sich nach dem handfesten Streit eines Paares mehrere Personen mit der geschädigten Frau solidarisiert hatten und man dann offenbar gemeinschaftlich auf den Aggressor einschlug, der daraufhin verletzungsbedingt in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Zur genauen Klärung des Sachverhaltes bedarf es der Aussage weiterer Zeugen. Personen, die Angaben zum geschilderten Ereignis machen können, werden gebeten, sich unter 0651/9779-5210 zu melden.

Weitere Körperverletzungsdelikte unter Beteiligung von mehr als zwei Personen hatten sich zudem am Pferdemarkt, als auch in einem Club im Trierer Westen ereignet.