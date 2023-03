Klare Heimniederlage zum Restrundenauftakt: Eintracht Trier verliert mit 2:6 gegen den TSV Steinbach

Der SVE muss in der Regionalliga die sechste Niederlage in Folge hinnehmen. Vor 2.150 Zuschauern steht am Ende ein deutliches Ergebnis.

TRIER. Cheftrainer Josef Cinar startete mit zwei Änderungen im Vergleich zum Spiel gegen den FC Rot-Weiss Koblenz. Für Denis Wieszolek und Ersin Zehir ruckten Niklas Heeger und Gianluca Lo Scrudato in die Startformation. Beide absolvierten ihr Pflichtspieldebüt für die Eintracht.

Nach dem bitteren Pokal-Aus gegen Koblenz wollte der SVE an die guten Leistungen aus der ersten Halbzeit anknüpfen, doch schon recht früh wurde den Blau-Schwarz-Weißen der Zahn gezogen. Die Steinbacher legten einen Blitzstart hin und gingen kurz nach dem Anpfiff durch Benjamin Kirchhoff in Führung (6. Minute). Der Cinar-Elf fehlte zu Beginn des Spiels der Zugriff auf Ball und Gegner und somit folgte nur kurze Zeit später der zweite Treffer durch Franck Tehe zum 0:2 (11.). Danach kam dann auch Trier besser ins Spiel. Kevin Schacht scheiterte gleich zweimal am Steinbacher Torwart (13.). Fünf Minuten später konnte nach einer schönen Hereingabe von Kevin Heinz Alexander Cvetkovic den Anschlusstreffer für die Moselstädter erzielen (18.).

Den 2.150 Zuschauern im Trierer Moselstadion bot sich danach ein offenes Spiel. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit folgte dann jedoch die bittere Pille für Trier. Nachdem die Konsequenz in der Verteidigung fehlte, konnte Franck Tehe zum 1:3 einschieben (45+2.).

In der zweiten Hälfte konnten die Blau-Schwarz-Weißen kurz nach Wiederanpfiff den erneuten Anschlusstreffer erzielen. Nach einem Eckball von Bouziane köpfte Roth einen von Schacht verlängerten Ball zum 2:3 ins Steinbacher Gehäuse (47.). Nicht einmal zehn Minuten später hatten die Gäste in brutaler Effektivität wieder eine Antwort parat: Tehe stand völlig frei vorm Tor und erzielte seinen dritten Treffer an diesem Nachmittag (54.). Danach wurde es deutlich: Nach einer schönen Vorlage von Franck Tehe konnte der eingewechselte Jonas Singer auf 2:5 erhöhen (61.). Kurz darauf machte Steinbach dann auch noch das halbe Dutzend voll. Mit seinem sechsten Saisontor erzielte Arif Güclü den 2:6 Endstand (68.).

Der SVE unterliegt dem effektivem Topteam aus Steinbach nach einer schwachen defensiven Leistung mit 2:6 (1:3). Am kommenden Samstag trifft die Cinar-Elf auswärts auf den 1. FSV Mainz 05 II.

Eintracht-Trier: Niklas Heeger – Kevin Heinz, Christopher Spang, Simon Maurer, Gianluca Lo Scrudato (46. Ersin Zehir), Maurice Roth (65. Michael Omosanya), Robin Garnier, Alexander Cvetkovic, Ufumwen Osawe (65. Sven König), Mounir Bouziane, Kevin Schacht (65. Dominik Kinscher)

TSV Steinbach Haiger: Kevinn Ibrahim – Sasa Stujic, Serkan Firat (61. Arif Güclü), Yannick Langesberg, Franck Tehe, Tim Kircher (70. Donny Bogicevic), Paul Stock, Gianluca Korte (70. Michael Guthörl), Benjamin Kirchhoff, Sören Eismann (70. Dino Bisanovic), Mick Gudra (61. Jonas Singer)

Tore: 0:1 Benjamin Kirchhoff (6.), 0:2 Franck Tehe (11.), 1:2 Alexander Cvetkovic (18.), 1:3 Franck Tehe (45+2.), 2:3 Maurice Roth (47.), 2:4 Franck Tehe (54.), 2:5 Jonas Singer (61.), 2:6 Arif Güclü (68.)

Schiedsrichter: Lukas Heim

Zuschauer: 2.150