Mieser Diebstahl beim Wiederaufbau: Unbekannte klauen 70-jährigem Flutopfer neue Küche

AHRWEILER. Ein etwa 70-jähriger Mann aus Ahrweiler, der als von der Flut geschädigter Bewohner aktuell das “Containerdorf” in der Kreuzstraße bewohnt, arbeitete am heutigen Samstag, 04.03.23, vormittags in seiner noch nicht bezugsfertigen Wohnung in Ahrweiler in der Walprozheimer Straße.

In seiner Hofeinfahrt, mehrere Meter vom Straßenrand entfernt und in keinster Weise mit Sperrmüll zu verwechseln, stand eine fast neuwertige Küche in demontiertem Zustand, die der Flutgeschädigte im Rahmen der Fluthilfe geschenkt bekommen hatte. Unbekannte Täter betraten den Hof und entwendeten von dieser Küche sämtliche Metallteile. Darunter auch ein Edelstahlspülbecken. Der Schaden wird im Moment auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Schlimmer als der finanzielle Schaden sind jedoch die Umstände, die zu dieser Tat gehören. Zum einen wird der Geschädigte in seiner Arbeit an der neuen Wohnung erneut zurückgeworfen. Ob er für die geschenkte Küche die entsprechenden Ersatzteile bekommen kann, wird noch herauszufinden sein. Ebenso besonders schwer wiegt, dass für den Geschädigten nun nach der Flut nun auch noch diese erschwerenden Umstände hinzukommen.

Im Verdacht könnten ein oder zwei Personen stehen, die etwa in der Zeit von 12.00 bis 13.00 Uhr in Ahrweiler, speziell in Walporzheim als so genannte “fliegende Schrotthändler” unterwegs gewesen waren. Wer kann Angaben zu einem Schrotthändlerfahrzeug machen, dass am Samstag, 04.03.23 durch die Straßen fuhr und die für dieses Metier typische Musik abspielte.