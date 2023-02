Schreckliche Entdeckung: Toter in abgebranntem Haus gefunden

BRUCHERTSEIFEN. Nach einem Wohnhausbrand in Bruchertseifen im Kreis Altenkirchen ist eine Person tot in dem betroffenen Gebäude gefunden worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um den 64-jährigen Hausbewohner. Dieser war nach dem Feuer am Sonntagnachmittag vermisst worden.

Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann zum Zeitpunkt des Brandes in seiner Wohnung aufgehalten hatte. Eine erste Suche in dem Gebäude – einem ehemaligen Hotel – verlief allerdings ohne Ergebnis. Da das Haus als einsturzgefährdet galt, konnte die Suche erst am Montag nach der Beratung mit einem Statiker und unter Sicherheitsmaßnahmen fortgesetzt werden. Dabei sei der Tote dann entdeckt worden.

Alle weiteren Bewohner hatten nach Polizeiangaben das Haus während des Feuers rechtzeitig und unverletzt verlassen können. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise auf ein Fremdverschulden sollen derzeit nicht vorliegen. Die Ermittler gehen von einem Schaden im sechsstelligen Bereich aus.

(Quelle: dpa)