Trier: Installation von Bremsschwellen – Erhöhen “Berliner Kissen” die Verkehrssicherheit?

TRIER. Auf der Fahrbahn der Feldstraße und der Windmühlenstraße wurden heute zwei „Berliner Kissen“ installiert, wie die Stadt Trier am Freitag mitteilt.

Die Bremsschwellen sollen an der Kreuzung mit der Krahnen- und Johannisstraße, die stark von Fußgängerinnen und Fußgängern frequentiert wird, die Verkehrssicherheit erhöhen. In den kommenden Monaten sind an dieser Stelle weitere Straßenunterhaltungsarbeiten geplant.

Die Stadt testet die „Berliner Kissen“ seit dem vorigen Jahr auf Wunsch einer Anwohnerinitiative auch in der Straße Auf dem Petrisberg. Hier wie in der Feldstraße sollen die Schwellen zur Einhaltung des Tempolimits von 30 Stundenkilometern beitragen. Voraussichtlich im Sommer 2023 soll im Dialog mit den Anwohnerinnen und Anwohnern, den Verkehrsbetrieben der Stadtwerke, dem Rettungsdienst und dem Winterdienst eine Bilanz zu Vor- und Nachteilen der Schwellen gezogen werden.

(Quelle: Stadt Trier)