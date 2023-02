Region: PKW auf Landstraße in Vollbrand – drei Wehren kämpften gegen die Flammen

DIENSTWEILER. Am späten Morgen des heutigen Dienstags wurde die Polizeiinspektion Birkenfeld über einen brennenden PKW auf der L170 zwischen den Ortslagen Hoppstädten-Weiersbach und Dienstweiler in Kenntnis gesetzt. Bei Eintreffen der Polizeibeamten stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Durch die sukzessiv eintreffenden Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Dienstweiler, Hoppstädten-Weiersbach und Birkenfeld konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Für die Zeit der Einsatzmaßnahmen wurde die L170 zum Teil voll gesperrt. Zu einer erheblichen Verkehrsbeeinträchtigung kam es nicht.

An dem PKW entstand Totalschaden, die 24-jährige Fahrzeugführerin wurde glücklicherweise nicht verletzt. Insgesamt waren 27 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Kräfte der Straßenmeisterei, ein Abschleppunternehmen sowie eine Streife der Polizei Birkenfeld vor Ort. (Quelle: Polizeiinspektion Birkenfeld)