Trier: Getränk ins Gesicht geschüttet, Hemd zerrissen – Streit im McDonald’s eskaliert

TRIER. Am Freitag, den 17.2.2023, kam es gegen 17.00 Uhr im McDonald’s am Trierer Hauptmarkt zu einer versuchten Körperverletzung und einer Sachbeschädigung. Dabei entwickelte sich zwischen zwei Gästen in der Warteschlange zunächst ein Wortgefecht. Im weiteren Verlauf schüttete ein Beteiligter dem anderen ein Getränk ins Gesicht.

Nach weiteren verbalen Streitigkeiten wollte einer der Beteiligten das Restaurant verlassen. Hierbei wurde er von dem bisher unbekannten Beschuldigten von hinten angegangen und es kam zu einem Gerangel, bei dem das Hemd des Geschädigten zerrissen wurde. Der Geschädigte stürzte, zog sich hierbei jedoch laut eigenen Angaben keine Verletzungen zu.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, möchten sich bitte an die Polizeiwache Trier Innenstadt wenden (Telefon: 0651-9779-1710; pwtrier@polizei.rlp.de). (Quelle: Polizeiinspektion Trier)