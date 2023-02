++ Rosenmontagsumzug in Trier mit 100.000 Närrinnen und Narren – Polizei zieht erste Bilanz ++

TRIER. Sowohl während des Umzuges als auch bei der aktuell stattfindenden Faschingsparty in der Arena Trier verläuft der Rosenmontag aus Sicht der Polizei Trier bisher friedlich.

Schätzungsweise 100.000 Närrinnen und Narren sammelten sich heute zum ersten Rosenmontagsumzug seit 2020 entlang der Umzugsstrecke durch die Stadt Trier.

Jugendschutz im Fokus

Bis 17 Uhr leiteten die eingesetzten Polizeikräfte 7 Strafverfahren wegen verschiedener Delikte ein und kontrollierten etwa 100 Personen. Eine Vielzahl dieser Personenkontrollen erfolgten zur Überprüfung der Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen. In Einzelfällen wurden Alkoholische Getränke sichergestellt.

Unfall stoppt Rosenmontagszug

Gegen 15.10 Uhr musste der Umzug in der Herzogenbuscher Straße an der Einmündung zum Wasserweg kurzzeitig, wegen einer Verkehrsunfallaufnahme in der Nähe der Umzugsstrecke, gestoppt werden, konnte aber nach etwa 15 Minuten in Richtung der Arena weiterziehen.

Polizei zieht Zwischenfazit

Insgesamt zieht der für den Einsatz verantwortliche Leiter der Polizeiinspektion Trier, Christian Hamm, ein positives Zwischenfazit: “Es freut mich, dass der Höhepunkt des Straßenkarnevals hier in Trier nach der zweijährigen Pause bei bestem Wetter bisher so friedlich und ausgelassen verläuft. Wir werden bis in die Nacht mit verstärkten Kräften für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Einsatz und ansprechbar sein.”