Straßenfastnacht geht weiter – Schärensprung in Trier-Biewer

Nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder närrisches Treiben, bunte Umzüge, Musik und gute Laune im Karneval. Nachdem bereits am Rosenmontag Hunderttausende die Züge in Mainz, Koblenz und Trier verfolgten, soll auch an diesem Dienstag weiter gefeiert werden.