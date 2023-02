Mann wird auf Zebrastreifen angefahren und 20 Meter weit mitgeschleudert – schwerverletzt!

KAISERSLAUTERN. Auf einem Zebrastreifen hat ein 20 Jahre alter Autofahrer in Kaiserslautern einen Fußgänger angefahren und dabei schwer verletzt.

Der 31-Jährige habe am Freitagabend einen Zebrastreifen überquert, als er von dem Auto erfasst und etwa 20 Meter weit mitgeschleudert wurde, wie das Polizeipräsidium in Kaiserslautern am Samstag mitteilte.

Ein 19-jähriger Angehöriger des Autofahrers soll die Unfallaufnahme der Polizei so sehr behindert haben, dass ihm ein Platzverweis erteilt wurde. Schließlich habe der 19-Jährige die Beamten angegriffen, woraufhin die Polizei ihn zu Boden rang und fesselte. Gegen den 19-Jährigen läuft nun ebenfalls eine Strafanzeige.