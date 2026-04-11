Spritztour endet im Streifenwagen: 15-Jähriger und 13-Jähriger im geklauten Wagen erwischt!

BAD EMS – In Bad Ems kam es am Freitag zu einem polizeilich relevanten Vorfall unter Beteiligung zweier Minderjähriger.

Ein 15-jähriger Jugendlicher entwendete nach derzeitigen Erkenntnissen das Fahrzeug eines Familienangehörigen für eine unbefugte Fahrt durch das Stadtgebiet.

Begleitet wurde er dabei von einem 13-jährigen Beifahrer. Ein aufmerksamer Bürger bemerkte die auffällig jungen Insassen im fließenden Verkehr und informierte umgehend die Polizeiinspektion.

Polizeiliche Kontrolle und juristische Aufarbeitung

Die entsandte Polizeistreife konnte das Fahrzeug kurze Zeit später lokalisieren und einer Kontrolle unterziehen. Da der 15-Jährige naturgemäß nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wurde die Weiterfahrt sofort untersagt.

Die Beamten verbrachten die beiden Jugendlichen im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen direkt zu ihren jeweiligen Erziehungsberechtigten. Gegen den 15-jährigen Fahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs eingeleitet.