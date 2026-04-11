++ Großbrand in Recyclingfirma in der Eifel — starke Rauchentwicklung ++

In einer Kunststoff-Recyclingfirma ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr kämpft gegen eine Ausbreitung des Feuers. Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

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Der Schriftzug Feuerwehr steht auf einem Einsatzfahrzeug.
Ein Feuerwehrauto; Foto: Jens Büttner / dpa / Symbolbild

OCHTENDUNG. In einer Recyclingfirma für Kunststoff im Kreis Mayen-Koblenz brennt es. Die Feuerwehr befindet sich aktuell mit 84 Einsatzkräften vor Ort in Ochtendung, wie ein Sprecher mitteilte.

Demnach sei die Feuerwehr am Vormittag gegen 11 Uhr alarmiert worden. Eine starke Rauchentwicklung sei im Umkreis sichtbar – Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Die Feuerwehr versucht nach eigenen Angaben aktuell den Brand zu löschen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Die Löscharbeiten werden voraussichtlich noch rund zwei Stunden andauern, teilte die Feuerwehr am Mittag mit. Danach folgen Nachlöscharbeiten. Die Ursache für den Brand ist bislang unklar. (Quelle: dpa)

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