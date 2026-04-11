++ Region: Höchsttemperaturen von bis zu 22 Grad — kurze Gewitter möglich ++

Das Wochenende startet mit sonnigen Temperaturen. Zum Start in die neue Woche wird es wieder kälter.

OFFENBACH. Höchsttemperaturen von bis zu 22 Grad gibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Nach einem Sonne-Wolken-Mix muss am Nachmittag teils mit Regen gerechnet worden.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind im Nordwesten am späten Abend auch kurze Gewitter mit stürmischen Böen möglich. Am Sonntag erwarten die Metrologen Höchsttemperaturen bis 16 Grad. Die Sonne zeigt sich nicht, am Abend wird im Südosten vereinzelt mit etwas Regen gerechnet.

Auch zum Start in die neue Woche wird es nach DWD-Angaben viele Wolken und gebietsweise etwas Regen in Rheinland-Pfalz und im Saarland geben. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu 14 Grad. (Quelle: dpa)